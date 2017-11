«Devo controllare il contatore», finti tecnici del gas truffano anziani: ecco come agiscono

TORINO - Il finto tecnico dell’Italgas, la necessità di vedere una bolletta, di verificare la temperatura dell’acqua e il furto: così una coppia di truffatori pluripregiudicati riusciva a impossessarsi dei soldi di alcuni ignari anziani torinesi. L’ultima truffa, eseguita lunedì mattina ai danni di una coppia di coniugi residenti nel quartiere Madonna di Campagna, è stata fatale per i due malviventi, fermati e arrestati dagli agenti della Squadra Mobile.

LA TRUFFA - L’ultimo episodio è avvenuto lunedì mattina, quando Marco G, classe 1966, ha bussato alla porta di una coppia di anziani, fingendosi tecnico dell’Italgas. Dopo aver chiesto di verificare il contatore, la temperatura dell’acqua e alcune bollette, l’uomo si è impossessato del portafogli delle vittime distratte ed è scappato in strada, dove è stato recuperato dal suo complice, Giuseppe B., classe 1958.

GLI ARRESTI - A quel punto, i due soggetti sono stati fermati dagli agenti della sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobile, che da tempo erano sulle loro tracce, appostati sotto casa di una delle vittime a cui poi hanno riconsegnato la refurtiva. Entrambi i soggetti sono risultati pregiudicati: Marco G., di etnia senti, era già stato arrestato in passato (nel febbraio 2015) per gli stessi motivi. I due sono stati processati per direttissima e condannati a 2 anni e 8 mesi e 2 anni e 4 mesi. In corso le attività di indagine per verificare di quali altri reati si siano resi responsabili i due truffatori seriali.