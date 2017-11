Profugo trovato morto al centro di accoglienza: mistero in via Aquila

TORINO - Mistero al centro di accoglienza di via Aquila: il corpo di un ragazzo nigeriano di 28 anni è stato trovato ieri sera, intorno alle 23:30, privo di vita. Le cause della morte non sono note. Sul posto, al centro «Isola di Ariel», sono intervenuti i carabinieri e il personale della Croce Rossa.

INTERVENGONO I CARABINIERI - Non è chiaro cos’abbia portato l’uomo alla morte. Stando ai primi accertamenti non vi sarebbero segni di violenza sul corpo, ma quando gli addetti delle pompe funebri sono arrivati in via Aquila 21 per prendere in consegna il corpo, sono stati respinti dai compagni della vittima. Gli animi si sono scaldati in fretta e i carabinieri sono dovuti intervenire per permettere agli addetti di portare a termine il loro lavoro. Il giovane, qualche tempo fa era stato ricoverato ben due volte a causa di problemi respiratori: il cadavere verrà quindi sottoposto ad autopsia per svelare le cause della morte.