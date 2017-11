Eventi a Torino, 7 cose da fare venerdì 17 novembre

TORINO – Dal festival del gusto, ai concerti-rivelazione, passando per gli spettacoli comici per arrivare alle danze sfrenate. Ecco qualche consiglio per non perdere gli appuntamenti più interessanti.

Gourmet Food Festival

Al Lingotto Fiere arriva la grande piazza dove si ritrovano tutti insieme alcuni dei più grandi artigiani del gusto (cuochi, pasticceri, pizzaioli, cioccolatieri, panettieri, norcini, casari, contadini 2.0) e dove c'è la possibilità di soddisfare ogni curiosità in tema di cibo. Eventi, degustazioni, dibattiti e workshop con chef ed esperti; da Carlo Cracco a Gino Sorbillo, Iginio Massari, Simone Padoan, Massimo D’Addezio, e ancora Gianfranco Pascucci, Sal De Riso e Igles Corelli, selezionati dal Gambero Rosso, per offrire al pubblico la possibilità di incontrarsi e confrontarsi son loro e scoprire e acquistare le eccellenze alimentari di produttori e artigiani in arrivo da tutta Italia. Sedici finora le regioni italiane rappresentate, con un paniere complessivo di circa venticinque tipologie merceologiche presenti, per un evento che prevede un programma adatto a chiunque sia interessato a conoscere le eccellenze enogastronomiche italiane e del mondo. Per informazioni: 011 6644111, www.gourmetfoodfestival.it.

Musica live

I «Sick Tamburo» tornano live all' Hiroshima Mon Amour ad aprire il concerto «I Botanici». «Un giorno nuovo» è il quarto album in studio dei «Sick Tamburo» che prosegue il discorso musicale intrapreso nel 2007, portandolo ad un nuovo livello, grazie al rinnovato intreccio di chitarre elettriche e sintetizzatori. Nove brani che sanciscono la totale indipendenza artistica della band friulana e che vedono anche la collaborazione di Motta alla voce ed alla darabouka nella canzone «Meno male che ci sei tu». Dal vivo la band sa sorprendere con una formazione mutevole ma con la certezza della propria potente sezione ritmica e delle melodie wave. L’opening act della serata sono «I Botanici», band proveniente da Benevento che porta in tour il suo primo album «Il Solstizio», uscito nella primavera del 2017 per Garrincha Dischi e per la prima volta dal vivo a Torino. Per informazioni: www.hiroshimamonamour.org.

Concerti

A tre anni di distanza dal fortunato «Earthbreat» tornano i «Be Forest», annunciando la ristampa del loro album di debutto «Cold», uscito il 13 ottobre per «We Were Never Being Boring». Un album che nasce dal soffio freddo e nitido dell’inverno della provincia e sarà live a Torino il 17 novembre allo Spazio 211, con la scossa buia e abbagliante che agita i feedback delle inquiete chitarre, rimbalza dentro i cupi tamburi, scintilla nei gelidi riverberi di voce. Un suono dall’equilibrio perfetto, tra la misura del freddo assoluto e la passione piena delle canzoni. Un album nato a Pesaro, la città della band, così ostica e allo stesso tempo così vitale. Come dichiarano gli stessi Be Forest: «Pesaro non è una città adatta ai giovani, ci sono sempre meno posti in cui suonare, soprattutto d’inverno. Ma forse è proprio questa mancanza che spinge i ragazzi ad appassionarsi così tanto alla musica».

Comicità

Il Teatro Colosseo ha scelto di scommettere su Antonio Ornano. Comico da sempre appassionato di teatro, Ornano ha partecipato a diverse edizioni di Zelig, dove ha portato in scena il personaggio di un biologo naturalista impegnato nello studio dell'animale uomo e delle sue dinamiche comportamentali. «Horny Crostatina Stand up» è un monologo al naturale, privo di orpelli scenografici e di travestimenti. È la cronaca di un uomo che confessa le proprie fragilità e debolezze di padre e marito davanti al pubblico visto come un gruppo di auto aiuto. Un inno all'incompiutezza emotiva e sentimentale, un'ode all'imperfezione che in chiave comica squarcia l'ipocrisia di una società che ci vorrebbe sempre infallibili e vincenti.

Spettacolo

Al Teatro Astra alle 21 lo spettacolo «Dal vivo sono molto meglio» raccoglie tutti i personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla Radio ed è un viaggio in cui siamo portati a indagare sul tema dell’identità, per esplorarla e rispondere alla domanda che tutti ci facciamo: «Chi siamo davvero?». Una surreale sequenza di personaggi che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi dell’attrice, cerca di consegnarci una risposta a questa domanda, con uno spettacolo fuori dagli schemi che ci invita a riflettere su noi stessi e a interpretare l’assurdità della società in cui viviamo. Dal vivo sono molto meglio è un flusso di coscienza leggero e irriverente con cui Paola Minaccioni ci conduce in un universo comico e paradossale. Donne dipendenti dai social network, improbabili venditrici, raffinate poetesse, badanti e inappuntabili manager, rapper incredibili. Sembrerà strano ma vivono tutte dentro di lei e in fondo sono lo specchio delle nostre nevrosi e dell’assurdità della nostra epoca. Paola Minaccioni si nasconde e allo stesso tempo si rivela dietro le sue incredibili maschere, guidata dalle note di Lady Coco, melodico contrappunto a un’esperienza teatrale unica. Ma raccontare uno spettacolo che cambia di sera in sera è impossibile, si può capire solo dal vivo. Dal vivo infatti è molto meglio.

Un circo diverso

A Le Music Hall lo spettacolo «Circo Pacco con Paccottiglia». ll mondo del circo rivive in chiave parodistica grazie a due autentici cialtroni: Frank Duro e Gustavo Leumann. Nel tentativo di allestire il loro spettacolo cercano con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e accattivarsi il pubblico. Rifiutati e radiati da tutti i circhi non gli resta che creare il proprio: il Circo Pacco. Ma cosa mai potranno inventarsi i due eccentrici clown pur di solcare il palcoscenico ed entrare in pista? A costo di prevaricarsi l’uno con l’altro si sfidano a colpi di numeri al limite della cialtroneria tra sequenze di giocoleria, acrobatica e magia comica. Ogni tentativo cade nel fallimento in un continuo gioco che dà vita a uno spettacolo divertente e dal ritmo incalzante, adatto a tutta la famiglia.

A ritmo di swing

dal 17 al 19 novembre, l'associazione Turincats (Strada del Fortino, 36) presenta la quinta edizione del «Torinoswingfestival», un festival di Lindy Hop, Solo Swing e Musicality con Lindy Hoppers da tutto il mondo, nella splendida città sabauda con un cuore in quattro quarti.