Caos trasporti, sciopero GTT lunedì 20 novembre: gli orari delle fasce garantite

TORINO - Nuovo sciopero dei mezzi pubblici a Torino: dopo lo stop di venerdì 10 novembre, questa volta tram, bus e metro si fermeranno per 24 ore nella giornata di lunedì 20 novembre. I mezzi pubblici non circoleranno e lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sull’operatività dei Centri di Servizi al Cliente e sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela. Allo stop aderiscono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Fast- Confsal.

LE FASCE ORARIE - I disagi sono inevitabili: già lo scorso venerdì 10 novembre il traffico torinese si era letteralmente paralizzato a causa dello sciopero. L’unica buona notizia per gli utenti che utilizzano bus, tram e metro è il rispetto delle fasce garantite.

- Servizio urbano e suburbano della Città di Torino: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

- Metropolitana: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

- Autolinee extraurbane: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-Aeroporto-Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. In questi orari sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.