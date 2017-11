Follia a Porta Palazzo, donna aggredita in auto: salvata da un’eroica ragazza

TORINO - Attimi di follia in piazza della Repubblica, cuore di Porta Palazzo. Una donna è stata brutalmente aggredita da un’altra donna mentre si trovava a bordo della propria automobile: solo l’intervento di una giovane ciclista ha impedito alla malvivente di fare seriamente male alla malcapitata vittima.

L’AGGRESSIONE - Tutto si è svolto quando il buio era ormai sceso in città: la vittima dell’aggressione stava transitando per piazza della Repubblica sulla sua Fiat Panda quando all’improvviso un’altra donna, Isabella A., italiana di 36 anni, si è avvicinata e ha iniziato a colpire l’auto con calci e pugni. D’istinto la signora ha spostato la borsa sul sedile posteriore dell’auto ma la rapinatrice ha aperto la porta del mezzo, è salita nell’abitacolo e ha iniziato a tirarle i capelli: «Dammi il telefono e il portafoglio». La vittima ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione di una giovane ragazza calabrese che passava da quelle parti in bici. A quel punto, l’aggreditrice, vistasi scoperta, ha desistito e ha preferito scappare di corsa.

L’ARRESTO - Finita qui? Assolutamente no perché la giovane ciclista, vera e propria «eroina», ha chiamato la polizia e ha seguito di sua spontanea volontà la rapinatrice, vedendola salire su un’auto per far perdere le proprie tracce. La giovane ha indicato agli agenti dei Commissariati Centro e Dora Vanchiglia la descrizione della donna, il modello utilizzato per la fuga e la targa parziale del mezzo utilizzato per scappare. Gli agenti non hanno perso tempo e l’hanno bloccata qualche minuto dopo. A causa del folle gesto commesso, gli agenti l’hanno ammanettata con l’accusa di tentata rapina aggravata. «Anche questo episodio mostra come sia fondamentale la collaborazione della cittadinanza con le forze dell’ordine nell’ottica di una sicurezza partecipata» è il commento della Questura di Torino.