Auto investe cinque donne in corso Unione Sovietica: ci sono feriti gravi

TORINO - Un terribile incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 14:30, in corso Unione Sovietica. Nel controviale, davanti alla facoltà di Economia, un’Opel Zafira guidata da una donna ha investito cinque donne che si trovavano a bordo strada per caricare alcune borse nel bagagliaio della loro auto. Immediato l’intervento sul posto di diverse ambulanze, polizia e polizia municipale.

CORSA IN OSPEDALE - Le vittime dell’incidente sono state trasportate in diversi ospedali della città: due di loro, in condizioni gravi, sono state portate al Cto, insieme a una terza signora (codice giallo). Un’altra donna, sempre in codice giallo, è stata portata al Mauriziano mentre una quinta signora, seppur praticamente illesa, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito.

DINAMICA DA ACCERTARE - La dinamica dell’incidente non è chiara ed è al vaglio della Squadra Infortunistica della polizia municipale. Stando a una prima ricostruzione, l’Opel Zafira condotta dalla donna avrebbe urtato prima una Ford Focus ferma in strada per poi falciare completamente le cinque donne. Testimoni parlano di velocità normale, ma l’auto non avrebbe frenato. L’investitrice è stata la prima a fermarsi per dare i primi soccorsi. Gli agenti della polizia municipale hanno multato le tante auto che sporgono dalla banchina e «invadono» il controviale, rendendo la visibilità più complicata.