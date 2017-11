Pedoni travolti in corso Unione Sovietica: sequestrate le auto in divieto di sosta

TORINO - Continuano le indagini sul terribile incidente che ieri, intorno alle 14:00, ha portato al ferimento grave di alcuni pedoni, investiti da un’auto nel controviale di corso Unione Sovietica. Sei le persone trasportate in ospedale, non cinque come precedentemente comunicato, e una dinamica tutta da ricostruire: la polizia municipale è in cerca di testimoni che possano aver assistito all’incidente. Intanto, l’Opel Zafira protagonista del sinistro è stata sequestrata, stessa sorte toccata ad altri due veicoli in sosta vietata, che potrebbero esser indirettamente coinvolti nell’incidente anche a livello di responsabilità.

LE VITTIME - Come dicevamo, sono sei le persone coinvolte in questo terribile incidente, la cui dinamica è tutta da chiarire. Si tratta di due codici verde (un ragazzo e una ragazza) trasportati al Cto, due codici gialli (due ragazze) trasportati al Cto e al Mauriziano e due codici rossi (due mamme di studenti che avevano appena assistito all’esame di abilitazione per commercialisti) portati al Cto. Indenne la conducente dell’Opel Zafira, una donna italiana di 39 anni. Il controviale è rimasto chiuso dalle 14:00 alle 18:30 per permettere alla squadra infortunistica della polizia municipale di svolgere il proprio lavoro. Chiunque avesse informazioni è pregato di contattare il numero 01101126510.