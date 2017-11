Dissequestrata la rampa di piazza San Carlo: parcheggio disponibile entro Natale

TORINO - Via libera, presto piazza San Carlo tornerà alla normalità: su richiesta del Comune di Torino, la Procura della Repubblica ha disposto il dissequestro dell’area e della rampa sud ovest del parcheggio di piazza San Carlo, transennata dopo la tragica notte del 3 giugno. L’obiettivo è quello di rendere il parcheggio nuovamente disponibile e accessibile entro le vacanze di Natale, tra un mese circa.

I LAVORI - La richiesta di eliminare le transenne è stata presentata dal Comune di Torino, su forte richiesta di residenti e commercianti. Ora toccherà ai tecnici Gtt, Aci e del Comune avviare i lavori per la messa in sicurezza della rampa, mentre il parcheggio sotterraneo non ha subito alcun danno. Attualmente sono ancora presenti i ricordi lasciati da amici e passanti per Erika Pioletti, unica vittima tra 1526 feriti di una notte maledetta che, purtroppo, entra di diritto nella storia di questa città. A oltre cinque mesi dal 3 giugno, aspettando la verità su quanto accaduto,Torino prova lentamente a tornare alla normalità.