Eventi a Torino, 9 cose da fare il 18 e 19 novembre

TORINO – Grandi concerti, sport, teatro e molto altro per il ricco fine settimana torinese. Ecco qualche consiglio per trascorrere al meglio il vostro tempo libero.

Michele Bravi in concerto

Domenica 19 novembre, al Teatro della Concordia di Venaria Reale, in concerto il vincitore della settima edizione del talent X Factor con il tour «Anime di Carta Tour - Nuove Pagine» per presentare l'album «Anime di carta». Per informazioni e biglietti: www.ticketone.it.

Expo sport e salute

Sabato 18 novembre, Alle Ogr Torino, la seconda edizione dell'evento ideato e organizzato dal Coni, per agevolare l'incontro tra le Organizzazioni Sportive, le Istituzioni Scolastiche e il grande pubblico, attraverso prove pratiche delle differenti discipline sportive presenti, dimostrazioni e competizioni. Per informazioni: www.kinderpiusport.it.

Ballo a corte

Sabato 18 novembre, torna il Gran Ballo della Venaria Reale nella cornice della Galleria Grande della Reggia, per chi vuole partecipare ad un evento davvero fiabesco che comprende anche la cena di gala. Per informazioni su programma e partecipazione: www.granballodellavenariareale.it.

Party

Il 18 novembre al Pala Alpitour una serata di musica con «Il cammino di Gigi D'Agostino» che nel 2005 è stato un programma musicale, in onda sull'emittente radiofonica m2o, con la produzione e la conduzione di Gigi D'Agostino.

Spettacolo

Alla Lavanderia a Vapore, sabato 18 novembre, in scena lo spettacolo «Perfect Broken». La musica è eseguita dal vivo dal complesso Matita, composto da piano elettrico e disegnatori ritmici, dal cui lavoro è nata l’idea dello spettacolo. La coreografia è firmata dall’americana Renata Sheppard ed è eseguita su una partitura prodotta dai suoni creati dallo sfregare delle matite da disegno che i musicisti muovono sulla carta. Carta che è anche protagonista della danza che condiziona e con la quale dialoga. Nella creazione la coreografa indaga il corpo, la carta e la memoria ispirandosi ai concetti buddisti, che derivano dal wabi-sabi, l’abbraccio dell’imperfezione.

A teatro

Al Teatro Colosseo, domenica 19 novembre, lo spettacolo «Red Bull Flying Bach». Bach e breakdance non vanno d'accordo?! Con la direzione artistica di Vartan Bassil e Christoph Hagel i «Flying Steps», crew di b-boy quattro volte campioni del mondo, hanno dimostrato che la breakdance e la musica del celebre compositore tedesco possono fondersi perfettamente. La performance, unica nel suo genere, dà nuova vita al repertorio di clavicembalo ben temperato di Bach, miscelando la musica colta alla cultura giovanile, nota dopo nota e passo dopo passo. Protagonisti dello show, in una trama di settanta minuti, sono il pianoforte e il clavicembalo, i beat elettronici e i passi di breaking come head spin, power move e freeze, mentre sullo sfondo scorrono immagini audiovisive coinvolgenti, di grande impatto. Dopo la prima del 2010 alla Neue Nationalgalerie di Berlino e il seguente tour, sold out in Germania, «Red Bull Flying Bach» ha portato il proprio successo nel resto del mondo, conquistando più di 500.000 spettatori. Ed ora torna in Italia.

La storia del rock

Alla Casa del Teatro Ragazzi, sabato 18 novembre, lo spettacolo con i «Flexus». Una vera Rock band che accompagna il pubblico in un itinerario musicale raccontato e suonato interamente dal vivo. Una storia del rock che dal blues delle origini arriva ai primi anni ‘70, attraversando cinquant’anni di cambiamenti musicali, culturali e sociali. Con la strumentazione originale verranno rievocate fedelmente le sonorità dell’epoca, in un viaggio che ci permetterà di incontrare, fra gli altri, Bessie Smith, Robert Johnson, Glenn Miller, Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry, Adriano Celentano, The Beatles, Bob Dylan, Jimy Hendrix, The Rolling Stones, The Doors, Pink Floyd. In simultanea, alle spalle dei musicisti, le immagini degli artisti e in alcuni casi le traduzioni dei testi, per capire meglio il contesto socio-culturale di un passato non troppo lontano.

Mercati

Domenica 19 novembre, torna il Mercato dell’eccellenza artigiana, in cui Paniere della Provincia e Cna presenteranno i loro tipici prodotti. Ancora una volta il Borgo si conferma molto attento alla cultura enogastronomica, per offrire a visitatori e turisti l’occasione di conoscere e apprezzare, oltre ai prodotti alimentari, anche il territorio di riferimento. La giornata sarà arricchita dalla presenza dell’associazione protezionistica «Nella terra dei cavalli» che porterà i propri animali, cavalli e pony, per proporre singolari passeggiate in giro per il parco a bambini e adulti che avranno voglia di cimentarsi. Ingresso libero. Per informazioni: 011 4431701.

Per i più piccoli

Domenica 19 novembre al Caffè della Caduta in scena «In Tempo», spettacolo di teatro danza per l'infanzia di e con Compagnia Tardito / Bruno Franceschini, due sfumati personaggi, dai tratti poetici a volte clown, seguendo il suono evocativo di un carillon, ci accompagnano in un viaggio musicale e associativo sulle orme del tempo. Li vediamo alle prese con semplici magie, minute danze, la nascita inusuale di un fiore. Si inseguono e si incontrano, a volte giusto in tempo a volte fuori tempo, perché il tempo si sa non è una cosa sola. Le «Domeniche Spettacolari» sono colazioni e merende con spettacolo perfette per tutta la famiglia. La rassegna, prevede un doppio appuntamento alle 10, con la colazione del mattino e di seguito alle 11 lo spettacolo, e alle 16, con la merenda e, sempre a seguire, alle 17, lo spettacolo. Colazione e merenda sono a buffett e a base di prodotti genuini e naturali: spremuta d'arancia, tè, caffè, pane burro e marmellata, croissant, torta della nonna, latte e yogurt della Centrale del Latte di Torino. Sapori semplici e genuini, come una volta. Per informazioni e prenotazioni: 011 5781467, info@teatrodellacaduta.org.