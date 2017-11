Giochi, articoli medici e ortopedici: sequestrati 200.000 prodotti pericolosi a Torino

TORINO - Articoli sanitari, fasce elastiche ortopediche, tutori e giocattoli. Sono oltre 200.000 gli articoli pericolosi e con etichettature false sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino in un noto market in zona Lingotto, situato incredibilmente a pochi metri dalla caserma dei Baschi Verdi. L’imprenditore, un cittadino cinese, è stato denunciato e rischia fino a quattro anni di carcere.

IL SEQUESTRO - I Finanzieri hanno accertato come l’imprenditore vendesse i propri prodotti senza alcuna indicazione sui dati dell’importatore, la presenza di materiali o sostanze pericolose, le modalità di smaltimento e le precauzioni che i bambini dovrebbero rispettare. Per questo ultimo motivo, migliaia di giocattoli sono stati tolti dal mercato e sequestrati. La stessa sorte è toccata a dispositivi medici come cavigliere, fasce elastiche ortopediche e tutori per arti inferiori. Numerose le irregolarità riscontrate dai Baschi Verdi: frode in commercio, violazione delle norme in materia di sicurezza, false certificazioni e violazioni al codice del consumo.