Sparatoria a Torino: ferite due persone al distributore Tamoil di Strada Cuorgnè

TORINO - Spari a Torino: nella giornata di oggi, intorno a mezzogiorno, i carabinieri sono intervenuti in Strada Cuorgné in seguito a una sparatoria avvenuta al distributore Tamoil, al civico 102. Due le persone ferite, un uomo e una donna. Molto probabilmente si tratta del titolare dell’esercizio commerciale e di una sua dipendente. In questo momento sul posto vi sono i militari dell’Arma e un’ambulanza, che ha soccorso i due feriti. La sparatoria è avvenuta pochi minuti fa, pertanto non si conoscono gli autori di questo episodio avvenuto in zona Falchera.

Aggiornamento 12:38 - L'uomo ferito è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco, mentre la donna all'ospedale Maria Vittoria

Aggiornamento 12:43 - I feriti sono entrambi italiani: l'uomo ha 65 anni, la donna ne ha 63. L'uomo è stato colpito dagli spari al torace, mentre la donna è stata raggiunta dai proiettili all'avambraccio sinistro e all'addome.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.