Viabilità ridotta in corso Dante, il cantiere andrà avanti ancora fino a dicembre

TORINO - Proseguiranno fino al prossimo 2 dicembre, in corso Dante all’altezza di via Tommaso Grossi, i lavori per consentire l’allacciamento di alcuni condomìni alla rete del teleriscaldamento e garantire così il funzionamento degli impianti termici per il riscaldamento domestico. Questo vuol dire traffico rallentanto ancora per quasi un mese.

CANTIERE - Il cantiere ha determinato un restringimento della carreggiata che, fino al ripristino definitivo del manto stradale a cura di IREN, potrà determinare rallentamenti della circolazione veicolare. In alternativa al cavalcavia di corso Dante che rimane comunque percorribile, gli automobilisti possono utilizzare quelli dei corsi Sommeiller e Bramante.