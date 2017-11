Black Friday per le partenze in aereo: fino a ottobre 2018 si vola con il 15% di sconto

CASELLE - Ormai anche in Italia abbiamo imparato a conoscere il Black Friday che, negli Stati Uniti, tradizionalmente dà inizio alla stagione dello shopping natalizio e coincide con il quarto giovedì del mese. Centri commerciali, negozi del centro e siti online fanno gli sconti per più giorni e così anche la Blue Air, la nota compagnia aerea rumena low cost, ha deciso di dare vita al proprio Black Friday. In cosa consiste? «Stiamo abbassando i prezzi del 15% tra il 17 e il 19 novembre», scrivono sul sito internet aggiungendo che l’offerta è valida per tutti i voli dal 17 novembre 2017 al 27 ottobre 2018.

VOLI DA TORINO - Le destinazioni dall’aeroporto di Caselle Torinese sono ben 18 con la compagnia Blue Air. In ordine alfabetico le rotte acquistabili sono Cipro (Larnaca), Danimarca (Copenaghen), Germania (Berlino), Israele (tel Aviv), Italia (Alghero, Bari, Catania, Lumezia Terme, Napoli, Pescara, Roma, Trapani), Portogallo (Lisbona), Romania (Bacau, Brasov, Bucarest, Cluj, Constanta, Constanta Gara, Iasi), Spagna (Ibiza, Madrid, Malaga, Palma di Maiorca, Siviglia), Svezia (Stoccolma), Regno Unito (Liverpool, Londra).

ESTATE A IBIZA - L’ultimo volo partente da Torino a essere stato confermato da Blue Air è quello estivo per Ibiza, una delle mete preferite dai giovani. Anche per questo vige il Black Friday e lo sconto del 15% se acquistato tra il 17 e il 19 novembre. Per andare a Ibiza si possono sfruttare i due giorni scelti per le partenze: da giugno a settembre ogni giovedì e domenica.