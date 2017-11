Treno a vapore per il «Magico Paese di Natale» parte da Porta Nuova, info e biglietti

TORINO - Tra sbuffi, fischi e suoni di stantuffi un treno d'epoca con locomotiva a vapore permette ai torinesi di raggiungere Alba da dove, con una navetta, è possibile raggiungere il Magico Paese di Natale di Govone. L'atmosfera fiabesca inizia fin dal viaggio in treno dunque e si sprigiona una volta raggiunto il piccolo borgo medievale completamente immerso nel clima natalizio: bancarelle di artigianato e cibarie accolgono i fortunati visitatori del Magico Paese, dopo il suggestivo viaggio in treno.

TRENO - La speciale corsa partirà domenica 19 novembre al costo di 42 euro (25 per bambini da 3 a 11 anni, gratuito fino a 2 anni). Partenza da Porta Nuova alle ore 08.55, fermata alle 09.38 alla stazione di Carmagnola e arrivo nella capitalde del tartufo. Rientro da Alba alle ore 18.30, con arrivo previsto per le ore 19.26 a Carmagnola e ore 20.10 a Torino. Acquistando il biglietto è anche possibile includere il pranzo presso la Locanda del Magico Paese di Natale al costo di euro 17,00 per gli adulti, euro 10,00 per i bambini. Possono prendere parte al viaggio anche gli amici a quattro zampe, versando una quota di dieci euro. Ricordiamo che il Magioco Paese di Natale animerà Govone fino al 26 dicembre e si potrà raggiungere con il trenino storico anche domenica 17 dicembre.