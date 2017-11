Sciopero Gtt, mezzi pubblici fermi: sospesa la Ztl, tutte le informazioni

TORINO - Bus, tram e metro fermi lunedì 20 novembre a Torino: si prospetta una giornata terribile per la viabilità in città a causa dello sciopero del trasporto pubblico di 24 ore proclamato dalle principali organizzazioni sindacali. Per mitigare almeno in parte i disagi alla circolazione delle auto, il Comune ha deciso di sospendere la Ztl Centrale: per questo motivo, le limitazioni al traffico saranno sospese dalle 07:30 alle 10:30 nella Ztl Centrale. Resteranno in vigore, come di consueto, i divieti previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle zone pedonali, nella ZTL Area Romana e Valentino.

DOVE LA ZTL RIMANE ATTIVA - Questo non vuol dire che le auto potranno circolare ovunque, anzi. Rimane pertanto attivo il divieto di circolazione nelle »Strade riservate al Trasporto Pubblico", ossia: Via Milano; Via San Francesco d'Assisi, tratto: Via Garibaldi - Via Pietro Micca; Via XX Settembre, tratti: Corso Vittorio Emanuele II - Via San Quintino/ Via Gramsci - Via Frola/ Via Alfieri - Via Santa Teresa/ Via Bertola - Via Palazzo di Città/ Via Quattro Marzo - Corso Regina Margherita; Via San Tommaso, tratto: via Pietro Micca - Via Bertola; Via dell'Arsenale, tratti: Via Santa Teresa - Via Lascaris/ Via dell'Arcivescovado- Corso Matteotti/ Via San Quintino - Corso Vittorio Emanuele II; Via Accademia Albertina, tratti: Via Santa Croce - Via Cavour - Via Andrea Doria - Via Dei Mille - Via Mazzini e semicarreggiata OVEST, tratto: via Mazzini - corso Vittorio Emanuele II; Via Pietro Micca, semicarreggiata SUD/EST; Via Rossini, semicarreggiata OVEST, tratto: Corso San Maurizio - Via Po; in "ZTL Area Romana" compresa nel seguente perimetro: piazza Emanuele Filiberto, compresa; via Bellezia, esclusa; via Tre Galline, esclusa; risvolto SUD/OVEST di piazza della Repubblica; via Milano, esclusa; via Corte d'Appello, esclusa; risvolto NORD/EST di piazza Savoia; via della Consolata, esclusa; via Santa Chiara, esclusa; via delle Orfane, esclusa; nelle "Aree Pedonali" e nella ZTL "Valentino".