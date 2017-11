Via Nizza festeggia la riapertura: dopo 5 anni di disagi si torna alla normalità 

TORINO - Tutto ebbe inizio cinque anni fa, con l'inizio degli scavi per la realizzazione della metro e oggi, gradualmente, la situazione sembra essere tornata alla normalità. Il 30 ottobre macchine e mezzi pubblici sono tornati a circolare nel tratto compreso tra Lingotto Fiere e via Sommariva e, per sabato 18 novembre, è in programma una grande festa di via con tanto di accensione delle luci di Natale, acquistate dai commercianti con l'aiuto di Eataly e 8 Gallery.

FESTA - Una giornata di festa dal sapore dolce-amaro poichè, nonostante la musica e l'animazione per bambini, in questi anni la zona ha visto abbassarsi diverse serrande di negozi e chi è sopravvissuto ha subito comunque una duro colpo del fatturato. Il futuro si delinea più roseo: stando a quanto riportato dall'assessore al Commercio Alberto Sacco e dalla collega ai Trasporti Maria Lapietra, le nuove stazioni modificheranno di fatto la viabilità della città portando ricadute positive sull'intera zona di via Nizza. La festa ha il compito importante di riportare l'attenzione sui negozi e le varie attività di via Nizz