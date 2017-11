Massacrato di botte sul treno per tornare a casa, studente finisce in ospedale 

TORINO - Dopo aver passato l'intera giornata in Ateneo a Torino, un giovane studente universitario di 19 anni si è recato, come al solito, a prendere il treno delle 18.13 alla stazione Dora per tornare a casa nelle valli di Lanzo. Fin qui tutto normale. Il seguito del racconto invece è davvero inspiegabile: pare che il giovane sia stato avvicinato da alcuni ragazzi mai visti prima e che questi abbiano iniziato a insultarlo fino a arrivare alla violenza fisica vera e propria.

CALCI - Stando a quanto emerso fin ora, il gruppo di aggressori sarebbe composto da due ragazzi e una ragazza, probabilmente sotto effetto di alcol o droghe. La vittima ha raccontato ai carabinieri della compagnia di Venaria che, alla vista del gruppo, ha cambiato sedile, innescando così la reazione dei tre che avrebbero iniziato a insultarlo e deriderlo. In pochissimo poi la situazione è degenerata e i due si sono scagliati contro il ragazzo prendendolo a calci e pugni in volto e lasciandolo poi accasciato e sanguinante tra i sedili del vagone ormai deserto.

OSPEDALE - A scoprire il ragazzo gravemente ferito è stata un'impiegata GTT che ha lanciato immediatamente l'allarme. Il giovane è stato dunque trasportato all'ospedale di Ciriè, dove è stato poi dimesso con una prognosi di dieci giorni. Al momento, i militari stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza del treno della linea Torino-Ceres per identificare gli aggressori. Le indagini sono rese più ostiche dal fatto che il vagone dove è avvenuta l'aggressione non è munito dei moderni sistemi di telecamere dei treni di nuova generazione.