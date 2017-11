Banda di rapinatori in manette: arrestati 3 criminali incalliti a Torino

TORINO - La tecnica era sempre la stessa: un uomo con un casco da motociclista entrava nel negozio brandendo una pistola e si faceva consegnare l’incasso per poi scappare a bordo di uno scooter di grossa cilindrata insieme a un complice. Dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dalle testimonianze raccolte, gli agenti della Polizia di Stato hanno capito che le rapine venivano commesse da una banda composta da tre persone (due uomini e una donna), che si alternavano nel compiere i colpi e che utilizzavano due diversi scooter per fuggire dalla scena del crimine.

BANDA - Risolutiva per le indagini è stata la giornata del 28 ottobre, durante la quale si sono verificati tre episodi che facevano pensare alla banda. La prima rapina è avvenuta alle ore 12.50 ai danni di una pasticceria in via Isernia 15 e la seconda alle ore 18.15, in un negozio di abbigliamento in via Reggio 14. In entrambi i casi i rapinatori sono riusciti a scappare a bordo del consueto scooter prima dell’intervento delle Squadre Volanti. Alle 19:45 poi il terzo colpo in un pastificio sito in corso Svizzera 38/A. Durante l'ultimo evento criminale però i poliziotti sono stati in grado di raccogliere dettagliate descrizioni dei rapinatori: due soggetti di corporatura robusta che indossavano giubbotti di colore scuro e caschi modulari di colore grigio chiaro.

ARRESTO - Poco dopo una volante della polizia, posizionatasi su un’ipotetica via di fuga, ha intercettato un motorino con a bordo un soggetto corrispondente alle descrizioni diramate. Dopo un lungo e rocambolesco inseguimento, conclusosi in via Cibrario, il fuggitivo, Marciano Fabian, nato a Pisa nel 1978, è stato fermato. La successiva e breve attività investigativa ha condotto al complice: Frencia Fabrizio, pinerolese del '75. Identificata anche la donna, ovvero la terza componente della «batteria», segnalata in relazione a alcune rapine pregresse.