Tangenziale bloccata e traffico in tilt: grave incidente nella mattinata 

TORINO - Tre auto coinvolte, è questo il bilancio temporaneo dell'incidente stradale che si è verificato questa mattina, sabato 18 novembre, sulla tangenziale di Torino. Lo scontro è avvenuto tra lo svincolo del Drosso e Pinerolo. La polizia stradale, al momento a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ha chiuso tutte le corsie di marcia, lasciando libera solo quella d'emergenza.

INCIDENTE - Stando a una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 10 e 30, quando un'Alfa 156 si è scontrata con una Panda. Dopodiché, sulle due auto ferme in attesa di soccorsi, si è schiantata una terza vettura. Il bilancio dei feriti parla di due persone trasportate al CTO non in gravi condizioni.

