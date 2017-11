Corteo dei Babbi Natale per i bimbi in ospedale: domenica 3 dicembre tutti al Regina Margherita

TORINO - Migliaia di Babbi Natale per i bambini del Regina Margherita. Si ritroveranno al Regina Margherita, domenica 3 dicembre (intorno alle 10:30), le versioni torinesi di Santa Claus. Gli obiettivi sono quelli di sempre: portare ai piccoli pazienti ricoverati gli auguri di Natale, raccogliere fondi per la struttura che li ospita e regalare loro un sorriso in un momento di difficoltà. Se l’appuntamento è ormai una vera e propria tradizione, capace di coinvolgere migliaia di persone, quest’anno non mancano le novità. Una su tutte? Il corteo in bici.

DOVE ACQUISTARE I COSTUMI - Il raduno, organizzato dalla Fondazione Forma, inizialmente prevedeva l’arrivo al Regina Margherita a piedi. Qualche anno fa erano state introdotte le motociclette, mentre per quest’edizione verrà organizzata una bicicletta: l’appuntamento è fissato per le ore 09:00 in via Langrange, davanti a Eataly. A quel punto, dopo una pedalata di quattro chilometri circa, i partecipanti arriveranno al Regina Margherita. Per comprare un costume di Babbo Natale, indispensabile per partecipare all’evento, è necessario recarsi in uno dei tanti punti vendita in città. Qui l’elenco completo.