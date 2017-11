Olimpiadi invernali 2026 a Torino? Appendino risponde alle voci circolate nelle ultime ore

TORINO - Immaginate questo scenario: 2026, Torino. E’ inverno e la città della Mole, a 20 anni esatti dalla prima esperienza, ospita i Giochi Olimpici invernali. Favorevoli o contrari? Vi piacerebbe rivivere l’atmosfera delle Olimpiadi? Le domande non sono fatte a caso, perché nelle ultime ore è circolata con insistenza la voce di una possibile candidatura di Torino per l’organizzazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026: una notizia che ha immediatamente diviso i torinesi e che ha spinto la sindaca Appendino a fare chiarezza.

OLIMPIADI? PARLA APPENDINO - Sì, perché la posizione del Movimento 5 Stelle è nota e l’ipotesi che Appendino stesse preparando un dossier per la candidatura è parsa alquanto strana. Poche ore fa, è stata la sindaca stessa a fare chiarezza: «Non esiste alcun dossier di candidatura della Città di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026. La Giunta e il Consiglio sono impegnati a lavorare sugli equilibri di bilancio e su Gtt». Ipotesi smentita, dunque. Nonostante l'apertura di qualche consigliere pentastellato, la gran parte della maggioranza ha sempre valutato le Olimpiadi come uno spreco di soldi, una manifestazione che la situazione finanziaria di Torino non è in grado di sostenere. Difficilmente quindi, nei prossimi anni, la città della Mole ospiterà i Giochi Olimpici.