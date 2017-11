«Un bosco davanti all'inceneritore»: i cittadini piantano 600 alberi al Gerbido

TORINO - Una vera e propria «Guerrila» a colpi di alberi. Stamattina decine di cittadini si sono ritrovati per piantare circa 600 nuovi alberi davanti al termovalorizzatore del Gerbido: all'iniziativa, svoltasi per celebrare la Giornata Mondiale dell'Albero, ha partecipato anche l'assessore all'Ambiente Alberto Unia e alcuni consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle e il consigliere comunale del Pd Enzo Lavolta.

L'INIZIATIVA - I volontari, con qualche tecnico del Comune, si sono ritrovati intorno alle 10. L'evento si è concluso poco fa, verso le 14. «Cittadini e amministrazione, insieme, si prendono cura della Città di Torino» è lo slogan dell'iniziativa Mille Alberi a Torino. Piante, pale e zappe sono state messe a disposizione dal Servizio Verde Pubblico della città. Non è un caso che siano state piantate proprio davanti all'inceneritore del Gerbido: «Per noi queste piante sono un segno del futuro: quando saranno adulte, tra 17/18 anni, vedranno l'inceneritore andare in pensione. Per noi sono il segno del futuro» commenta Federico Mensio, consigliere del Movimento 5 Stelle. Il gruppo Badili Badola Guerrilla Gardening, sempre questa mattina, ha piantato tre nuovi alberelli in corso Maroncelli angolo via Ventimiglia.