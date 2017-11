Aggredisce e scippa una ragazza, rapinatore inseguito da un passante: arrestato

TORINO - Ancora un'aggressione e uno scippo ai danni di una donna a Torino, ma questa volta la storia (per fortuna) ha un lieto fine da raccontare: ieri sera un cittadino marocchino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, ha buttato a terra una ragazza di 23 anni, le ha preso il portafoglio dalla borsa ed è fuggito. E' successo in via Padova.

INSEGUIMENTO E ARRESTO - La vittima, una giovane albanese, ha iniziato a urlare e ha attirato l'attenzione di un passante, un cittadino nigeriano di 46 anni. L'uomo, insieme alla ragazza, si è messo a inseguire il malvivente e durante l'inseguimento ha incrociato una pattuglia della Squadra Volante: i poliziotti, una volta capita la situazione, si sono uniti all'inseguimento del fuggiasco e lo hanno bloccato. Lo scippatore, con numerosi alias a suo carico, è risultato destinatario di un ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale, ed è stato tratto in arresto per rapina. Il portafoglio è stato recuperato e riconsegnato alla legittima proprietaria.