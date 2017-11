Previsioni meteo a Torino: cielo sereno e uno sguardo (preoccupato) ai valori Pm10

TORINO - Fine settimana all'insegna del sole e del bel tempo a Torino: nonostante il mese di novembre inoltrato, il weekend ha è stato contraddistinto da un sole caldo e da temperature gradevoli in città. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalle previsioni meteo della prossima settimana? E soprattutto, l'inquinamento rimarrà a livelli accettabili o si rischierà un altro blocco auto?

LE PREVISIONI - Le previsioni non lasciano spazio a dubbi: tutta la prossima settimana, da lunedì 20 a domenica 26 novembre, Torino verrà "baciata" da un sole caldo, che renderà le temperature piuttosto miti. La minima non dovrebbe mai scendere sotto i due gradi, mentre la massima arriverà a toccare i 14 gradi. Decisamente improbabili le piogge e questo potrebbe diventare un problema per lo smog. Dal 15 novembre i valori di Pm10 sono tornati sopra quota 50μg/m³ e l'assenza di precipitazioni rischia di far salire ulteriormente questo valore: possibili quindi nuovi blocchi, ma non nei primi giorni della settimana. I torinesi, confortati dal sole di questi giorni, guardano al cielo con preoccupazione. Le auto potrebbero fermarsi ancora.