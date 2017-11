Giornata nera per i trasporti: oggi sciopero di 24 ore, fermi bus, tram e metro

TORINO - «Black Monday». Tutti fermi, ancora una volta. E' una vera e propria giornata nera per il mondo dei trasporti pubblici torinesi: oggi, lunedì 20 novembre, tram, metro e bus si fermano per 24 ore a causa di uno sciopero indetto dalle principali sigle di sindacati, Cgil, Cisl, Uil, Faisa e Fast. Il motivo? Il preoccupante futuro di Gtt.

LO SCIOPERO - Lo sciopero arriva a dieci giorni esatti dallo sciopero dello scorso venerdì 10 novembre che ha letteralmente mandato in tilt Torino. I mezzi pubblici si fermeranno per 24 ore, con lo sciopero che riguarderà il servizio urbano, suburbano ed extraurbano. Durante il giorno saranno comunque garantite le fasce protette.

- Servizio urbano e suburbano della Città di Torino: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

- Metropolitana: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

- Autolinee extraurbane: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-Aeroporto-Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. In questi orari sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

ZTL CENTRALE SOSPESA - Il Comune ha deciso di sospendere la Ztl Centrale: per questo motivo, le limitazioni al traffico saranno sospese dalle 07:30 alle 10:30 nella Ztl Centrale. Resteranno in vigore, come di consueto, i divieti previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle zone pedonali, nella ZTL Area Romana e Valentino.

I MOTIVI DELLO SCIOPERO - I lavoratori incroceranno le braccia per porre l’attenzione sulla preoccupante situazione in casa Gtt. I problemi finanziari sono noti, ma i dipendenti dell’azienda non conoscono nei dettagli la realtà dei fatti e i possibili scenari futuri. Di rilievo anche i problemi delle manutenzioni dei mezzi, le precarie condizioni di sicurezza dei dipendenti. Nell’occhio del ciclone ci finisce anche l’amministrazione comunale rea, secondo i sindacati, di non aver dato seguito ai buoni propositi annunciati in campagna elettorale.