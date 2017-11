Ressa e code infinite, lo show di Gigi D'Agostino diventa un incubo: «Vergogna»

TORINO - C'era chi aspettava questo spettacolo da mesi, chi aveva acquistato i biglietti da diverse settimane. L'evento di Gigi D'Agostino avrebbe dovuto portare al Pala Alpitour migliaia di persone di generazioni diverse, ma non tutti sono riusciti a ballare e scatenarsi ascoltando i pezzi di uno dei guru della musica dance italiana. E così, per centinaia di persone, la serata si è trasformata in un incubo fatto di code, ressa e tantissima disorganizzazione.

LA DELUSIONE - Questo il racconto di Francesco, nostro lettore: «Aspettavamo questo giorno da mesi. Corri a comprare i biglietti perchè viene GIGI D'AGOSTINO a TORINO. Ci prepariamo. Alle 21.30 siamo davanti i cancelli: una folla incredibile. Sarà una grande e folle serata. Ore 22.00 la folla aumenta e i gradi diminuiscono. Ore 22.30: «Non preoccupiamoci, tra poco ci faranno entrare. É senza dubbio questione di sicurezza». Ore 23.00 inizia a suonare la musica dentro il PalaAlpitur. Iniziamo a farci domande. Gente con biglietti diversi dai nostri inizia a cambiare fila (anche se una fila non c'era). Ore 00.00. Inizia a fare davvero freddo. Una coda infernale che non ne vuole sapere di muoversi di qualche metro. La gente infastidita, infreddolita inizia ad abbandonare e se ne va a casa. Andiamo a chiedere spiegazione alla sicurezza che non sa nulla del perchè nonostante avessimo pagato 30 € di biglietto non ci facciano entrare. Andiamo a chiedere alle casse che ovviamente non sanno nulla e si scusano. Non è colpa loro, assolutamente. Chiediamo il rimborso totale del biglietto. Non sanno a chi rivolgersi. Ok.

Tutto questo è una VERGOGNA. Questa purtroppo è l'Italia. Una serata che doveva essere indimenticabile. Tornare per una volta adolescenti, agli anni 90 si è trasformata in una serata... VERGOGNOSA».

Le lamentele su Facebook (© Facebook)

LE PROTESTE - Francesco non è l'unica persona "costretta" a rinunciare all'evento. Se in tanti hanno ballato fino all'alba, molti sono tornati a casa con la coda tra le gambe e tanta, tantissima rabbia. Le testimonianze concordano tra loro: chi aveva acquistato i biglietti online non sapeva di doverli cambiare con quelli leggibili dai lettori ottici all'ingresso, code infinite e file disorganizzate, con spinte e una ressa preoccupante. Non sono poi mancate le lamentele per l'acustica e l'organizzazione anche all'interno del Pala Alpitour.