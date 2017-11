L'esperimento a Torino: strisce pedonali rifrangenti vicino alle scuole

TORINO - Nuove strisce pedonali per garantire la sicurezza dei bambini: è stato inaugurato ieri, davanti alla scuola Vivaldi Murialdo, uno dei nuovi attraversamenti pedonali sperimentali fluoro rifrangenti. A Torino ce ne sono otto e consentono agli automobilisti di notare da più lontano la presenza di un attraversamento, in modo da ridurre la velocità.

LE STRISCE - Gli attraversamenti pedonali sperimentali, contengono un componente plastico e dei cristalli di quarzo, diventando così fluorescenti quando cala il buio. Non è un caso che a Torino siano stati realizzati nei pressi delle scuole, dove ogni giorno centinaia di bambini attraversano la strada. Ieri, alla presenza di Chiara Appendino, l'inaugurazione di un nuovo attraversamento pedonale, proprio davanti alla scuola Vivaldi-Murialdo: «Abbiamo iniziato oggi dalla scuola Vivaldi-Murialdo, in occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, per continuare nelle prossime settimane con Istituti scolastici in altre circoscrizioni. Ovviamente ricordiamo che è sempre bene ridurre la velocità in prossimità delle scuole» è il commento della sindaca all'iniziativa. Le strisce fluoro rifrangenti in Europa ci sono da anni, ora anche Torino si adegua, per il bene dei pedoni. L'obiettivo sicurezza, quando le persone investite in strada sono ormai all'ordine del giorno, è sempre più importante: questo tipo di strisce dovrebbero aiutare a diminuire drasticamente il numero di incidenti, rendendo sicuro il tragitto casa-scuola.