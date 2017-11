Inizia lo sgombero dell’ex Moi in via Giordano Bruno, trovati nuovi posti letto per gli occupanti

TORINO - I tempi sono stati accelerati e questa mattina, poco prima delle 7, in via Giordano Bruno la giornata è iniziata diversamente da qualsiasi altro giorno. Sul posto si sono presentate ambulanze, polizia, vigili del fuoco e con loro anche gli assessori comunali e il presidente di Circoscrizione Davide Ricca. E’ cominciata la prima fase di sgombero delle palazzine ex Moi ormai occupate da diversi anni dai profughi.

I primi locali a essere sgomberati sono le cantine e i garage sotterranei. In quei locali ci abiterebbero stabilmente quasi un centinaio di persone. Ma non solo: ci lavorerebbero anche utilizzando bombole di gas e impianti elettrici di fortuna mettendo così a rischio la sicurezza di tutti, come dimostrato dall’incendio scoppiato un mesetto fa nella palazzina arancione. Per portare a compimento le operazioni, il personale addetto allo sgombero è sceso nel seminterrato con potenti fari.

Il problema che le parti in causa si erano poste programmando lo sgombero era quello della ricollocazione. Dove mettere le persone e le famiglie allontanate dall’ex Moi di via Giordano Bruno. La risposta ora è nota: saranno mandati a stare nelle strutture messe a disposizione dalla Diocesi. Si parla di un’ottantina di posti letto per il momento.