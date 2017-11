Eventi a Torino, ecco cosa fare martedì 21 novembre

TORINO – Dalle commedie a teatro, ai libri che raccontano la società di oggi, dal cinema, alla musica. Ecco qualche consiglio sugli appuntamenti da non perdere.

Marisa Laurito e Iva Zanicchi a teatro

Al Teatro Alfieri, alle 20.45 lo spettacolo «Due donne in fuga», con Marisa Laurito e Iva Zanicchi. Due donne si incontrano di notte su una strada statale mentre fanno l’autostop. Entrambe fuggono dalla loro vita, Margot da 30 anni di vita di casalinga, moglie e madre repressa, Claude dalla casa di riposo il Baobab, dove il figlio l’ha parcheggiata dopo la morte del marito. L’incontro suscita le battute più divertenti, per il luogo e l’ora «equivoci». Claude ha un temperamento forte e, nonostante l’età, non si lascia intimidire da Margot, più giovane ma anche più sprovveduta. È l’inizio di un’avventura che vede le due donne viaggiare in autostop, interpretando una commedia dalle battute felici che non sono mai fini a se stesse ma servono a costruire con ironia i caratteri diversissimi delle protagoniste. Mentre le due donne si avventurano nelle più varie situazioni (dalla strada provinciale al cimitero, dalla fattoria alla casa di estranei nella quale entrano come due ladre), dalle quali scaturiscono battute e situazioni divertentissime, ogni scena aggiunge un tassello alla vita e alla psicologia delle due protagoniste mostrando allo spettatore il nascere di una vera amicizia. Si ride di gusto per l’ironia e l’arguzia delle battute e si sorride nel riconoscere, nelle due protagoniste, alcuni aspetti della nostra vita, a volte pavida, altre più temeraria, in un perfetto equilibrio tra commedia e vita (vera), niente affatto retorico. Uno spettacolo da vedere e portare nel cuore.

Libri

Martedì 21 novembre alle 21, al Circolo lettori, si terrà la presentazione del libro «Orgoglio e pregiudizi» di e con Tiziana Ferrario edito da Chiarelettere. Il libro della storica anchorwomen del Tg1, inviata dagli Usa per molti anni, comincia a Washington il 21 gennaio 2017, giorno della storica marcia di 1 milione di donne contro Trump. Colpita dalla ventata di orgoglio delle americane, ha voluto descrivere il fermento nella speranza di rilanciare un dibattito anche in Italia sulla parità di genere, sfida incompiuta di questo secolo.

Cinema

A trent’anni di distanza dalla sua prima uscita al cinema e a un anno dalla prematura scomparsa di Prince, arriva nelle sale di tutto il mondo distribuito da Nexo Digital in versione restaurata digitalmente «Sign o’ the times», il film diretto dallo stesso Prince. L’occasione unica per celebrare il talento di Prince e per offrire per la prima volta al pubblico sparso in tutto il pianeta la possibilità di riunirsi negli stessi giorni, solo il 21 e 22 novembre, per ricordarlo e godere ancora una volta della sua musica e della sua straordinaria arte. Così un concerto che è già entrato nella storia della musica torna nelle sale per raccontare a 30 anni di distanza quanto sia immortale e rivoluzionaria l’arte di Prince. Ancora una volta, oggi come allora, l’invito per i fan sarà quello di vestirsi color pesca o di nero, come per i concerti dell’epoca. Le sale dove vederlo a Torino: Uci Cinemas Moncalieri; Cinema Ambrosio; Massaua Cityplex; The Space; Uci Cinemas Torino Lingotto.

Commedia

Al Teatro Gobetti, lo spettacolo «Le Baruffe Chiozzotte» di Goldoni con Juri Ferrini. Con questa opera corale, Goldoni ci consegna una delle sue migliori prove di commediografo. Jurij Ferrini dirige e interpreta un grande testo popolare, nel nuovo adattamento di Natalino Balasso, dove la tradizione della Commedia dell'Arte è perfetta per raccontare le schermaglie amorose di un gruppo di pescatori e delle loro donne, personaggi mossi da affetti semplici, ma genuini.

Musica e cultura

Al Blah Blah dalle 20, Omaggio a Jimi Hendrix talk, mostra e film. James Marshall «Jimi» Hendrix, chitarrista e cantautore statunitense, è stato uno dei maggiori innovatori nell’ambito della chitarra elettrica: durante la sua parabola artistica, tanto breve quanto intensa, si è reso precursore di molte strutture e del sound di quelle che sarebbero state le future evoluzioni del rock attraverso un’inedita fusione di blues, rhythm and blues/soul, hard rock, psichedelia e funky. La serata al Blah Blah inizierà con un aperitivo a buffet, proseguirà con «Jimi e il Club dei 27», dibattito sulla morte di Jimi Hendrix, con introduzione a cura di Mikele (Dams), intervento del chitarrista cantautore Nicola Derio (RNC Radio), e dell’attore Michele Franco. Seguirà la proiezione del documentario «Jimi Hendrix: Electric Ladyland » e di «Jimi: All Is by My Side».