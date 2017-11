Studentesse aggredite al Valentino: «Ci ha puntato una pistola alla testa»

TORINO - Una serata come tante si è trasformata in un vero e propio incubo per cinque studentesse di Moncalieri. Le giovani, di età compresa tra i diciassette e diciotto anni, stavano rientrando dopo una serata passata fuori in compagnia di amici quando sono state avvicinate da un uomo armato nel cuore del parco del Valentino. L'aggressione è avvenuta nella notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre e le ragazze hanno sporto denuncia presso i carabinieri di Nichelino che, al momento, stanno indagando per identificare l'uomo che le ha rapinate.

AGGRESSIONE - Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che le cinque giovani stessero attraversando il parco dopo una cena di compleanno trascorsa presso il ristorante Imbarco Perosino. Il percorso da fare a piedi non era lungo e le giovani avrebbero raggiunto il padre di una di loro che le aspettava in macchina per riportarle a casa al di fuori dell'area pedonale. Una situazione come se ne verificano tante specie durante il fine settimana, eppure qualcosa di imprevedibile è successo: un uomo (tra i 40 e 50 anni, probabilmente straniero secondo la descrizione delle vittime) si è avvicinato e, brandendo una pistola, ha intimato di consegnargli il denaro che avevano con sé.

UOMO - L'aggressore avvolto in un cappotto blu e con il volto semi coperto da un cappuccio avrebbe costretto le ragazze a posizionarsi lungo un muro e a tirare fuori i soldi. Le giovani però non avevano contanti con loro e perciò il malvivente si è dovuto "accontentare" di tre cellulari. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e, soprattutto, l'identità dell'aggressore. Le giovani nelle ultime ore hanno visionato diverse foto segnaletiche ma, per il momento, non è ancora noto il nome del malvivente.