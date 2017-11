Cassonetti e macchine in fiamme a San Salvario: piromane arrestato all'alba

TORINO - La prima chiamata al centralino del Vigili del Fuoco di Torino è arrivata alle 2 e 12: un cassonetto stava bruciando in corso Marconi, ma era solo il primo di una lunga serie. La seconda chiamata infatti arriva ad appena un'ora di distanza: sono le 3 e 22 e altri bidoni sono in fiamme in corso Marconi, all'angolo con via Nizza. Poco dopo il telefono squilla di nuovo, sono le 3 e 57 e questa volta a prendere fuoco è un automobile in via Saluzzo, di fronte all'hotel Urbani. Ma non è finita: l'ultimo intervento si registra alle 5 in via Morganti e riguarda ancora una volta un cassonetto dei rifiuti. Un lavoro considerevole per le squadre dei Vigili di Torino che si sono prodigati fino all'alba per spegnere le fiamme.

PIROMANE - Dopo una notte di incendi, la domanda è una sola: chi è stato ad appiccare il fuoco? Questa mattina, poco dopo l'alba, gli agenti di polizia di Torino hanno fermato un uomo, considerato il responsabile degli incendi avvenuti nella notte.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++