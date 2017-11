Scippa una pensionata a Porta Palazzo, fermato da un eroico vigile del fuoco in borghese

TORINO - Ancora uno scippo a Porta Palazzo. Ancora una donna vittima di malviventi: l’ultimo episodio è avvenuto qualche giorno fa nel cuore del quartiere, al mercato. Una donna, una pensionata di 77 anni, è stata strattonata e scippata da un cittadino marocchino di 24 anni che le ha portato via il bracciale, strappandoglielo dal polso.

VIGILE DEL FUOCO EROE - Uno scippo in piena regola quindi, ma con lieto fine: un vigile del fuoco in borghese infatti ha assistito alla scena e ha bloccato il malvivente con l’aiuto di alcuni passanti. Gli operatori del mercato hanno richiamato l’attenzione degli agenti della polizia municipale presenti al presidio di Porta Palazzo che hanno prelevato il marocchino e lo hanno accompagnato al Comando. Giunto in via Bologna, il rapinatore è stato messo in una cella di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Il coraggio del vigile del fuoco e dei passanti ha permesso all’ennesimo episodio di cronaca di avere un lieto fine.