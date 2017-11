Torna il blocco auto, da martedì 21 novembre fermi tutti i diesel Euro 4 a Torino

TORINO - Lo avevamo detto, è ufficiale da pochi minuti. Brutte notizie per gli automobilisti torinesi: il Comune di Torino ha ufficializzato il ripristino del blocco auto. I continui sforamenti dei Pm10 hanno «obbligato» l’amministrazione a fermare nuovamente le auto. Domani, martedì 21 novembre, non potranno circolare i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4 e Benzina, gpl e metano Euro 0. Il blocco sarà attivo dalle ore 8:00 alle ore 19:00 per i veicoli adibiti al trasporto persone; per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci il blocco seguirà i seguenti orari: 8:30-14:00 e 16:00-19:00 (gpl/metano possono circolare). Il valore dei Pm10 ha superato il limite consentito per dieci giorni consecutivi. Gli sforamenti del valore di Pm10 sono ormai arrivati al quinto giorno consecutivo (dal 15 novembre) e anche le previsioni per la giornata di oggi e per le due successive prevedono un valore di PM10 [µg/m³] compreso tra 75 e 100, ben oltre i 50 consentiti.