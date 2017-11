Il padre di Dovizioso a Borgaro per una manifestazione di cross, gli rubano la moto

BORGARO - Brutto episodio per Antonio Dovizioso, il padre del vice campione del mondo della MotoGp Andrea. Nel fine settimana aveva raggiunto con alcuni amici la prima cintura di Torino per prendere parte alla manifestazione di cross «TransBorgaro» a Borgaro ma, durante la notte tra sabato e domenica, mentre stava soggiornando all’Hotel Atlantic di via Lanzo, gli è stato rubato il furgone Iveco Daily con all’interno una moto da cross che avrebbe dovuto utilizzare nella giornata di domenica. Un furto che non è passato inosservato anche perché Antonio Dovizioso ha denunciato il tutto ai carabinieri di Venaria e informato gli organizzatori della gara, l’associazione sportiva Borgaro Motocross. Le ricerche sono in corso.