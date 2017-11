Pedone travolto da un motociclista vicino al Parco Ruffini: è grave al Cto

TORINO - Un gravissimo incidente stradale si è verificato ieri, intorno alle 17:30, in via Arbe, poco distante dal Parco Ruffini: un pedone di 73 anni è stato investito da un motociclista che si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi.

L'INCIDENTE - La vittima dell'incidente è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto di Torino: le sue condizioni sono gravi, tanto che i medici si sono riservati la prognosi. Stando a una prima ricostruzione della Squadra Infortunistica della polizia municipale, intervenuta sul posto dopo l'incidente, il pedone sarebbe stato travolto all'altezza del civico 12, davanti al centro di smaltimento rifiuti. Il motociclista, a bordo di un BMW R1200, stava percorrendo la via in direzione di via Guido Reni quando il pedona ha attraversato la strada ed è stato investito.