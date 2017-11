Metropolitana, caos treni: a rischio i convogli del prolungamento della linea 1?

TORINO - Immaginatevi una metropolitana senza treni. Completamente inutile, converrete con noi. Lo scenario disegnato è un tantino apocalittico, ma il rischio che una volta completato il prolungamento della linea 1 non vi siano i treni necessari per renderla pienamente operativa ed efficiente esiste. La prova arriva dal Consiglio Comunale, che ha chiesto a Chiara Appendino di fare pressioni perché la Regione proceda all'acquisto dei treni il prima possibile.

FONDI SPOSTATI - Facciamo due passi indietro e spieghiamo la situazione: una volta completati i lavori del prolungamento della linea 1, dovrebbero entrare in servizio 12 nuovi treni. Quattro sono già stati confermati, ma il pagamento dei restanti 8 è per il momento sospeso. Il motivo? L'assenza della copertura economica, visto che la Regione ha deciso di spostare sull'acquisto di treni per il servizio ferroviario metropolitano parte delle risorse provenienti dai fondi Cipe e Fsc, inizialmente destinate all'acquisto dei convogli della metro. La lentezza dei lavori ha spinto la Regione a destinare i fondi a un altro uso.

IL PROBLEMA - Il rischio, come sottolineato dal consigliere del M5S Roberto palanca, è che rimandare l'acquisto di sei di questi treni, aumenti vertiginosamente il costo dei treni stessi. Sì, perché un conto è fare un ordine unico, l'altro è comprarli dopo il 2020 e pagarli anche il triplo. La Regione riuscirebbe a sostenere quest'operazione finanziaria? Difficile, visti i conti attuali. La stessa Maria Lapietra, assessore ai Trasporti del Comune di Torino, in una Commissione si era lasciata scappare una frase eloquente: «Non sappiamo ancora se riusciremo ad avere i treni del prolungamento della metropolitana». Ecco perché il Consiglio comunale ha invitato la sindaca a intervenire con la Regione perché confermi a Siemens l’ordine già previsto di 12 treni per la metropolitana torinese. Claudio Lubatti, ex assessore ai Trasporti, rivela: «Anche Appendino, insieme a Chiamparino, aveva avallato la scelta della Regione Piemonte di spostare i fondi». La posizione è del Consiglio comunale è però chiara: Comune e Regione devono provvedere formalmente all'impegno preso e pattuire una dilazione del pagamento dei convogli.