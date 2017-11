Spara a un automobilista dopo un sorpasso «azzardato», presa ex guardia giurata

TORINO - Erano circa le 12.30 di sabato 18 novembre quando un automobilista è stato vittima di colpi di pistola a causa di un diverbio con un altro utente della strada. L'uomo ha raccontato che, mentre si trovava sulla strada provinciale 8, all'altezza del comune di San Gillio (TO) un altro automobilista, con cui aveva avuto un diverbio poco prima a causa di un sorpasso a suo dire avventato, ha aperto il fuoco nei suoi confronti infrangendo il vetro posteriore destro della sua auto.

SPARI - Le immediate ricerche avviate dal nucleo operativo e radiomobile, grazie anche all’ausilio di militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Venaria Reale (TO), hanno consentito di individuare il sospettato a Givoletto (TO) in via Sandro Pertini, a bordo della sua Peugeot. L'uomo è un cinquantatrenne, residente a Givoletto, ex guardia giurata. Dalla perquisizione dell'auto i militari hanno scoperto, occultata all’interno del bagagliaio, una pistola ad aria compressa e un coltello a serramanico. I controlli a casa dell'uomo hanno poi portato alla luce un vero e proprio arsenale di armi clandestine: otto fucili ad aria compressa, 14 pistole ad aria, di cui quattro modificate, 500 grammi di polvere da sparo, una miccia e numerose munizioni di vario calibro. L’uomo, arrestato per detenzione di armi clandestine, porto di armi o oggetti atti a offendere, fabbricazioni di esplosivi non riconosciuti e danneggiamento aggravato, è stato ristretto alla casa circondariale «Lorusso e Cutugno» di Torino.