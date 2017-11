Panchina distrutta da un furgone in via Garibaldi: «Altro che via pedonale…»

TORINO - «Abbiamo sentito un botto fortissimo, sembrava una bomba carta». E’ la testimonianza di Anna P., studentessa universitaria che poco fa, alle 11:55, ha assistito a un episodio decisamente anomalo in via Garibaldi. Nessuna «bomba» o petardo, come in tanti hanno pensato sul momento, ma un furgone che durante una manovra ha letteralmente sfasciato una delle panchine di via Garibaldi. Dopo aver buttato giù la panchina, su cui per fortuna non erano sedute persone, il conducente del furgone non si è fermato ma anzi, ha fatto manovra in fretta e furia ed è ripartito svoltando in via Giovanni Botero.

LA POLEMICA - La panchina è rimasta lì, inutilizzabile, tra lo sgomento dei passanti. Qualcuno, dopo aver assistito allibito alla scena, ha commentato: «E meno male che via Garibaldi è una via pedonale…». Chiariamo subito: effettivamente via Garibaldi è una via pedonale, ma i furgoni possono entrarvi per operazioni di carico e scarico. D’altra parte la conformità della zona non presenta soluzioni alternative, motivo per cui anche le fiorirere anti terrorismo permettono in alcuni tratti il transito dei veicoli (senza che questi abbiano lo spazio per prendere velocità). L’episodio, seppur non grave, pone ancora una volta l’attenzione su via Garibaldi: da mesi infatti, i pedoni lamentano un grande via vai di veicoli. «E’ così soprattutto al mattino, faccio questa strada tutti i giorni per andare all’università. In certi momenti devo fare uno slalom e più volte ho rischiato di essere investita» racconta Adele, prima di prendere nuovamente il suo zaino e recarsi all’università. Questa volta senza fermarsi sulla panchina, distrutta da un conducente del furgone distratto.