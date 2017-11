Rapinano una farmacia e poi vanno a fare aperitivo, ladri sorpresi al bar

TORINO - Non hanno rinunciato a passare per un brindisi nel solito locale, pur avendo perpetrato pochi minuti prima una rapina, questo l'errore commesso da due giovanissimi ladri, uno di cittadinanza italiana e l'altro rumena. I due ragazzi, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, hanno individuato per il loro colpo un obiettivo facile e veloce: una farmacia del centro cittadino. Allettati però da quello che sembrava un colpo rapido, non hanno preso in considerazione alcuni elementi che hanno, poi, portato al loro arresto.

RAPINA - La prima imprudenza: i due decidono di entrare nell’esercizio commerciale a volto scoperto, con un coltello in pugno e gridando «Fuori i soldi…. fuori i soldi…! Tirate fuori i soldi! Veloci, veloci!». Così facendo ottengono subito circa 1000 euro. Dopodiché arriva la chiamata alla Questura e vengono allertate numerose pattuglie che iniziano a ricerca dei due in centro.

ARRESTO - Grazie alle precise indicazioni fornite riguardo al vestiario dei rapinatori e alla via di fuga, in pochi istanti una pattuglia «Falco» della Squadra Mobile e due equipaggi delle Volanti raggiungono i rapinatori. I ragazzi, ormai sicuri di averla fatta franca, indossavano ancora gli stessi abiti indossati durante la consumazione del reato: sono stati individuati all’interno di un locale poco distante dal luogo del delitto, in Via S. Francesco da Paola, intenti a consumare un aperitivo. Uno dei due, alla vista del personale in uniforme ha tentato di guadagnare la fuga, ma è stato prontamente bloccato e tratto in arresto. A loro carico sono stati sequestrati un coltello a serramanico e un coltello di quelli generalmente utilizzati per tagliare la pizza. Per B.C.M., classe 1995, nato in Romania, e A.E., classe 1990, sono scattate le manette, non senza che prima venisse pagato il conto del bar, ovviamente.