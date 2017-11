Via Luini piange Mauro Mattachini, l’ottico «innovatore» amato da tutto il quartiere

TORINO - Sgomento tra i residenti e commercianti di via Luini: è di poche ore fa la notizia della scomparsa di Mauro Mattachini, storico ottico e presidente dell’Associazione Commercianti e Artigiani di via Luini. Mattachini era il titolare del Centro Ottica di via Luini 149.

L’IMPEGNO DI MAURO MATTACHINI - Nel corso degli anni, Mattachini era diventato un punto di riferimento per il quartiere e per quella via Luini che più volte aveva tentato di riqualificare con iniziative, progetti e un impegno quotidiano fuori dal comune. Tanti i progetti portati avanti come Expo Luini e le feste di via. Un anno fa una delle «sue» battaglie più significative, dall’alto valore simbolico: le strisce pedonali e le serrande colorate in via Luini. Un modo per rendere più viva e colorata la periferia. L’iniziativa, svolta senza l’autorizzazione del Comune, era stata realizzata grazie alla collaborazione con l’Accademia Albertina delle Belle Arti e di ragazzi giovani. «Lo ricorderemo come amico, commerciante, innovatore e punto di riferimento» è il commento dei residenti, che sul web hanno espresso il proprio sgomento per la prematura scomparsa di Mauro Mattachini.