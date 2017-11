«Famiglia di ladri» finisce dietro le sbarre, svelata l'attività illegale di 3 fratelli

TORINO - Era una vera e propria attività di famiglia volta a delinquere. I carabinieri della Stazione di Leini hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a quattro persone, ritenute responsabili a vario titolo di furti e tentati furti, in appartamenti, ditte e magazzini, ricettazione e riciclaggio della merce rubata. Nell'ambito di tale operazione, sono state denunciate quattro persone a Verolengo (to), nei pressi del campo nomadi.

FAMIGLIA - Il 18 novembre scorso i militari dell'arma di Leini, hanno notificato un’ordinanza di custodia cautela in carcere a Danilo P., 58 anni, poiché ritenuto responsabile di due furti, in un magazzino, e della ricettazione della relativa refurtiva. Hanno inoltre segnalato una misura cautelare dell’obbligo di dimora a tre fratelli, di 28, 24 e 20 anni, poiché ritenuti responsabili di furto di materiale edile a Torrazza Piemonte, di tentato furto di una Fiat Panda a Torino, di tentato furto in un appartamento a Chivasso e di furto di una moto e di attrezzatura edile a Rovella D’Asti (At). Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato diversi monili in oro, francobolli, una moto, con telaio e documenti di circolazione contraffatti, vari attrezzi per edilizia rubati. La merce è stata trovata nella disponibilità di 4 persone che sono state denunciate per ricettazione.