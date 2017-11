Ostensione eccezionale della Sacra Sindone, ad agosto Torino invasa dai fedeli

TORINO - La data fissata per l'esposizione della Sacra Sindone presso il Duomo di Torino è il 10 agosto 2018, in occasione del Pellegrinaggio dei giovani del Piemonte e Valle D'Aosta a Roma che si terrà l'11 e il 12 agosto. In questa straordinaria occasione migliaia di fedeli avranno l'occasione di contemplare il lenzuolo sacro conservato nel capoluogo piemontese.

SINDONE - L'ultima Ostensione si è svolta dal 18 aprile al 24 giugno 2015. Il periodo è stato di 67 giorni, più lungo rispetto a quello di altre esposizioni del Telo sia per la visita del Papa (avvenuta il 21 giugno) sia per la concomitanza con le celebrazioni del Giubileo Salesiano (200 anni dalla nascita di Don Bosco).