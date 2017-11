L’autopsia scagiona il bull terrier: «Non è stato il cane a uccidere Davide Lobue»

CHIVASSO - Non è stato il bull terrier Sid a uccidere Davide Lobue, addestratore cinofilo di 26 anni deceduto tra sabato e domenica a Monteu da Po, a due passi da Chivasso. L’autopsia, eseguita oggi dal medico legale Roberto Testi, ha di fatto scagionato il cane: in un primo momento si era pensato che l’addestratore fosse morto a causa dei morsi del bull terrier, una versione smentita dopo gli esami approfonditi.

L’AUTOPSIA - I morsi ci sono, i graffi anche ma con ogni probabilità sarebbero stati inferti solo dopo la morte: non vi sono certezze, ma Sid avrebbe strappato maglia e felpa del ragazzo proprio per soccorrerlo. In molti avevano avanzato l’ipotesi che i segni sul corpo di Davide Lobue fossero la prova del tentativo del cane di salvare l’addestratore a cui era stato affidato dal suo legittimo padrone, amico di Davide. A questo punto verrà disposto un esame tossicologico per stabilire le cause che hanno causato il malore, costato la vita all’addestratore. Sull’episodio indagano i carabinieri: l’animale, affidato temporaneamente al canile di Settimo Torinese, risulta ancora sotto sequestro. Il dramma, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ha sconvolto gli amici del giovane e tantissimi animalisti.