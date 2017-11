Maxi sequestro di hashish, arrestato il fornitore all'ingrosso di Porta Palazzo 

TORINO - E' stato identificato, dopo una lunga e complessa operazione delle forze dell'ordine, il fornitore all’ingrosso di piazza della Repubblica. Gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia lo hanno individuato e arrestato in un monolocale di via Gerdil, all'interno del quale è stata rinvenuta una ingente quantità di droga.

HASHIS - Gli spunti investigativi degli ultimi mesi e il fiuto del cane poliziotto hanno tradito il cittadino marocchino quarantanovenne, già arrestato tempo fa per lo stesso reato. Questa volta, nel suo appartamento conservava oltre 1 kg e 220 grammi di hashish, diviso in 20 panetti. Gli investigatori, coadiuvati da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, sono arrivati a lui alcune ore dopo la denuncia a piede libero di suoi due connazionali, di 33 e 21 anni, sorpresi a spacciare nell’area di Porta Palazzo, in via Cottolengo e via delle Orfane. A loro carico erano state rinvenute e sequestrate piccole quantità del medesimo stupefacente.