Smat ricerca personale, al via un nuovo bando di concorso a tempo indeterminato

TORINO - Nuovo bando di selezione di personale da parte di Smat. Una delle aziende del Gruppo, la Risorse Idriche S.p.A., società di engineering specializzata nella progettazione e nel project management di opere destinate al Servizio Idrico Integrato, ricerca 2 giovani ingegneri di età inferiore ai 30 anni da assumere con contratto di formazione a tempo indeterminato. I neo assunti dopo un primo periodo di formazione saranno inseriti nel team della progettazione e direzione lavori.

ACQUEDOTTO IN VALSUSA - Con l’assunzione di due tecnici, che incrementeranno l’organico aziendale dell’ 8%, Risorse Idriche potrà meglio rispondere alle attività in corso di progettazione e direzione lavori, in particolare la realizzazione dell’Acquedotto della Valle di Susa e di quello per la Valle Orco, nonché il potenziamento dell’impianto di potabilizzazione per la città di Torino.

L’avviso di selezione è disponibile alla pagina web: http://risorseidricheto.it/lavora-con-noi