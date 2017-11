Sosta a pagamento in centro durante il periodo di Natale: «E' inaccettabile»

TORINO - «E' Inaccettabile» non usa mezzi termini il presidente di Circoscrizione I, Massimo Guerrini, per commentare la decisione dell'amministrazione comunale di estendere la sosta a pagamento in centro nei periodi festivi e natalizi. «Proprio quando si deve dare un aiuto alle attività commerciali e consentire ai cittadini di godersi la nostra bella città e il suo centro, si perde l’occasione anche solo di un gesto: quello di consentire la sosta non a pagamento» prosegue Guerrini che conclude: «Mentre la Circoscrizione Uno si tassa e finanzia parte delle luci natalizie per rendere più accogliente il suo territorio, la giunta comunale torna a colpire nel solito modo cittadini e attività».

SOSTA - La Giunta comunale ha deliberato ieri, martedì 21 novembre, alcuni provvedimenti sulla viabilità in città durante il periodo natalizio. Il provvedimento che estende la sosta a pagamento in centro (sottozona A) anche ai giorni festivi è finalizzato a incentivare l'uso di mezzi pubblici e a ridurre il traffico nel centro città. Sulla stessa linea di pensiero sono state instituite delle navette Linee Star gratuite che saranno in servizio dall'8 dicembre al 7 gennaio. I mini pullman saranno disponibili durante il fine settimana, nel giorno dell'Immacolata, a Santo Stefano e Capodanno ma non a Natale. La notizia dell'estensione della sosta a pagamento preoccupa però non poco i commercianti che temono, in questo modo, di vedere favoriti i grandi centri commerciali (dotati di parcheggi gratuiti). «Il centro si svuota ogni giorno di più. Da titolare di quattro punti vendita nel centro storico della città vorrei far notare che gli ingressi sono calati negli ultimi mesi del -30%» spiega una rappresentante del piccolo commercio cittadino. Non manca però chi parla dei vantaggi e del comfort che porta recarsi in centro con la metropolitana e neppure chi, perfettamente in linea con l'amministrazione cittadina, consiglia di lasciare a casa l'auto.

CIRCOSCRIZIONE - Come in tanti hanno fatto notare in questi giorni, il problema dell'estensione delle strisce a pagamento durante il periodo natalizio non è una prerogativa della Giunta Appendino, «Non è mai successo, a mia memoria» spiega Guerrini, «che il Comune favorisse il centro città in questo senso. Il Natale per le Circoscrizione ha un valore fondamentale, non solo commerciale ma anche in termini di aggregazione sociale e noi cerchiamo perciò di promuovere feste e momenti sociali nonostante le scarsissime risorse a disposizione. Abbiamo anche aiutato i commercianti a comprare le luci di Natale con un contributo del 25%. E' una cifra considerevole per le nostre casse, ma lo facciamo perchè lo riteniamo importante e vogliamo che i cittadini vengano in centro e si godano la città». Non si dimentichi poi che più gente va in centro, prosegue Guerrini, più aumenta il coefficiente di sicurezza: «Il bene manda via il male».