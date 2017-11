Blocco auto confermato giovedì 23 novembre: i veicoli Diesel si fermano ancora

TORINO - Brutte notizie per gli automobilisti torinesi: il Comune di Torino ha confermato il blocco auto per la giornata di domani, giovedì 23 novembre. A fermarsi, per il terzo giorno consecutivo, saranno i veicoli Diesel fino all’Euro 4. Via libera quindi ai Diesel Euro 5.

Il BLOCCO - Giovedì 23 novembre non potranno circolare i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4 e Benzina, gpl e metano Euro 0. Il blocco sarà attivo dalle ore 8:00 alle ore 19:00 per i veicoli adibiti al trasporto persone; per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci il blocco seguirà i seguenti orari: 8:30-14:00 e 16:00-19:00 (gpl/metano possono circolare). Gli sforamenti del valore di Pm10 sono ormai arrivati al settimo giorno consecutivo (dal 15 novembre) e le previsioni non lasciano ben sperare: secondo Arpa i valori di PM10 [µg/m³] sono destinati a salire per la giornata di oggi, domani e di venerdì 24 novembre. Sempre più a rischio anche i veicoli Diesel Euro 5, che potrebbero presto essere coinvolti nel blocco.