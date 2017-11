Senzatetto danno una mano ai residenti, il nuovo progetto di solidarietà in San Donato 

TORINO - Arrivano i primi freddi e torna impellente il dramma dei senzatetto. Si intensifica l'attività dell'AIPSD (Associazione Italiana Persone Senza Fissa Dimora) e anche le Circoscrizioni fanno la loro parte. In prima linea sul tema Claudio Cerrato, presidente delle IV, che collabora attivamente al fianco di AIPSD per fornire un aiuto concreto a chi ha bisogno e (qui sta la novità) per collaborare al reinserimento nel tessuto comunitario di queste persone in difficoltà.

QUARTIERE - Il nuovo progetto parla, contemporaneamente, di solidarietà e di inclusione e prevede un nuovo spazio all'interno del quartiere dove i senza fissa dimora possano da un lato usufruire di alcuni servizi e, dall'altro, fare rete con i residenti. Il nuovo spazio AISPD nascerà vicino alla Casa di Quartiere di via Saccarelli 18, precisamente in via Pinelli, nei locali che un tempo erano adibiti a doposcuola. L'idea di base è quella di una sorta di "portineria" di quartiere, un luogo in cui chi ha bisogno per piccole necessità possa recarsi e in cui troverà del personale pronto ad aiutarlo. In quest'ottica di "solidarietà di vicinato" gli uomini e le donne al momento senza fissa dimora potranno mettere in gioco le loro abilità umane e di relazione per instaurare un contatto attivo e costruttivo con i residenti di zona. «Prendiamo ad esempio il ruolo del portinaio di un palazzo» spiega Cerrato, «nel suo piccolo aiuta i condomini nelle più svariate occasioni: ricevere bacchi, bagnare le piante... Lo stesso principio vuole essere applicato su larga scala a tutto il quartiere». Il progetto, prosegue il presidente della IV, è ancora in fase di elaborazione e difficilmente sarà pronto prima di Natale, se ne parla probabilmente per il 2018 ma intanto la macchina della solidarietà è già partita.