«Elvis può stare in casa»: salvo il maialino che vive in appartamento con una famiglia

TORINO - «Ha vinto il buon senso». E’ con queste semplici parole che Simona, la padrona di Elvis, ha celebrato la notizia attesa con ansia da settimane: il maialino domestico che rischiava di essere strappato dalla famiglia con cui viveva, potrà continuare a vivere in casa.

I VETERINARI - La decisione è stata presa dai veterinari dell’Asl To1, dopo il sopralluogo in casa della famiglia: i veterinari hanno effettuato esami del sangue (tutti con esito negativo) e constatato lo stato di salute e benessere dell’animale. Non essendoci motivazioni ostative alla presenza di Elvis in casa, hanno quindi rilasciato un documento che consenta all’animale di vivere tra le mura domestiche. Il porcellino è stato quindi microchippato e iscritto all’anagrafe. Un successo per Elvis e per le oltre 12.000 persone che avevano sostenuto la battaglia di Simona, firmando la sua petizione. Un successo importante, ma che la famiglia del maialino giudica parziale: «Ora attendiamo la modifica del regolamento comunale». Sì, perché attualmente i maialini non rientrano nella categoria «animali d’affezione», ma il regolamento risale al lontano 1926.

GRAZIE A TUTTI - «Questo è stato un periodo difficilissimo, queste vicende hanno dettato le nostre giornate. I miei ringraziamenti vanno ai giornalisti che hanno seguito il caso, ad Alessandro Lupi che con il suo intervento in Circoscrizione ha ottenuto l'unanimità ed è stata depositata in comune la richiesta ufficiale per il cambio del regolamento cittadino, alle insegnanti della 3G e 3F scuola Rodari che con le loro letterine hanno commosso tutti e un grazie a tutte le persone che anche non conoscendomi mi hanno scritto e incoraggiato ad andare avanti. Grazie alle 12.000 persone che hanno firmato la petizione, Elvis è salvo». Lieto fine dunque: il mailaino salvato due anni fa da un allevamento di Rovigo, continuerà a vivere con la sua famiglia.