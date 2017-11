Da Torino a Parigi a soli 49 euro: promozione unica di Air France fino al 13 dicembre

TORINO - Dalla Mole Antonelliana alla Tour Eiffel, un viaggio romantico a un prezzo speciale: 49 euro. Occasione imperdibile per gli amanti dei viaggi e delle città d’arte. A partire da oggi e fino al 13 dicembre, Air France propone una promozione per volare da Torino a Parigi al prezzo di 49 euro tutto incluso.

LA PROMOZIONE - La promozione, disponibile sui canali di vendita di Air France, permette di volare dal capoluogo piemontese alla Ville Lumiere a 49 euro per il viaggio d’andata e a 99 euro, tutto incluso, per andata e ritorno. Il biglietto va acquistato entro il 13 dicembre tramite GDS e sul sito www.airfrance.it. La promozione non ha restrizioni per quanto riguarda il periodo di volo. Torinesi: fate le valigie, si parte per Parigi.